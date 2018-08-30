Юрий Деревянко в Харькове рассказал, как разрушить монополии и построить цифровое государство

Предстоящая президентская гонка в Украине обещает быть непредсказуемой. Юрий Деревянко – один из лидеров партии «РУХ НОВИХ СИЛ» может серьезно повлиять на ее исход.

Сегодня будущий кандидат в президенты Украины побывал в Харькове.

Народный депутат Юрий Деревянко позиционирует себя, как политик, который намерен, став президентом Украины, не в очередной раз реформировать монопольно-олигархическую систему, а кардинально ее перестроить, разрушив монополии в экономике, СМИ и формировании власти.

Один из лидеров РНС представил сегодня в Харькове свою программу, выделив четыре основных блока.

1. Новая экономика.

Деревянко предлагает внедрить новую налоговую систему, обеспечить защиту права собственности, полную легализацию всех видов экономической деятельности, а также защиту всех банковских сбережений украинских граждан. На смену безналичной гривне должна прийти криптовалюта.

Юрий Деревянко предлагает ввести четыре базовых налога, что позволит сделать налоговую политику самой прогрессивной в Восточной Европе. При этом налоги должны платить абсолютно все, но в меньших размерах, чем это есть на данный момент.

Это, к тому же, позволит, по мнению народного депутата, значительно улучшить инвестиционный климат и, соответственно, привлечь инвестиции, а также добиться значительного роста экономики.

2. Цифровое государство.

Каждый гражданин Украины сможет через свой электронный кабинет заказывать государственные сервисы без вмешательства чиновников.

3. Прямая демократия.

Юрий Деревянко хочет построить такую систему, в которой люди смогут использовать свой голос для влияния на формирование власти и достижение реальных результатов, как на государственном, так и на местном уровне, не один раз в пять лет, а на постоянной основе.

4. Возвращение аннексированных и оккупированных территорий Крыма и Донбасса и установление мира.

Выступая в Харькове, будущий кандидат в президенты Украины назвал этот раздел самым важным.

Составных, которые позволят добиться реального результата в восстановлении территориальной целостности Украины, по мнению Деревянко, три: сильная экономика, сильная армия и мощная коалиция против страны-агрессора России.

Что касается команды, которая будет помогать Юрию Деревянко на президентских выборах, а затем – на парламентских, наиболее известные личности – это Михеил Саакашвили и Давид Сакварелидзе. При этом, по словам политика, “РУХ НОВИХ СИЛ ” ищет и обучает по всей стране тех, кого Деревянко называет “лидерами изменений”. Таковых, по его оценкам, нужно 300 тысяч человек.