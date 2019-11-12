Южный вокзал сдадут в концессию - министр инфраструктуры

Во вторник 12 ноября в Харьков приехал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Об этом сообщает Kharkiv Today.

К презентации, которая проходила в здании Южного вокзала, присоединился глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. В Харькове министр актуализировал ранее озвученные планы по передаче в концессию имущества "Укрзализниці".

Инвесторов будут искать в первую очередь для здания Южного вокзала, гостиницы здесь же и прилегающих объектов инфраструктуры. Планируют за 1.5 года привлечь инвестиции. В том виде, в котором сегодня все это наследие СССР существует, - нерентабельно, говорят в министерстве.

"Мы будем отказываться от убыточных активов. Этот комфортный вокзал точно убыточный, как и любой другой. Возьмём любой торговый центр в Харькове, Французский бульвар, например. Он суперприбыльный. Непрофильные активы собираем, вокзалы будем сдавать в концессию. Я верю в то, что когда мы Харьковский вокзал отдадим в концессию, здесь будут удобные условия, торговые зоны, развлекательные", - сказал Криклий.

Министр даже назвал сумму, которую хотят выручить за убыточные активы - 10 миллиардов гривен. Вырученные в результате передачи имущества в концессию деньги планируют суммировать с теми, что "Укрзалізниця" получит после продажи части своих акций на фондовом рынке. Тратить их хотят на электрификацию и запуск новых маршрутов. Подготовка к передаче в концессию уже началась.