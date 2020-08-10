За директора департамента капитального строительства ХОГА внесли 630 тыс. грн. залога

За директора департамента капитального строительства облгосадминистрации Андрея Винниченко внесли 630 600 гривен залога, который ему определил альтернативой заключению под стражу Высший антикоррупционный суд по делу по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в ВАКС.

«За директора департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации, подозреваемого в мошенническом завладении 1,32 млн грн, внесли 630,6 тыс. грн залога», – сказала руководитель отдела коммуникаций суда Олеся Чемерис.

Как известно, ВАКС арестовал чиновника Харьковской ОГА с альтернативой 630 600 гривен залога. В случае внесения денег на него возложат ряд обязанностей.

Ранее Винниченко вручили подозрение в совершении следующих правонарушений: в законченном покушении на мошенническое завладение 1,32 млн грн и в подстрекательстве к этому законченному покушению, а также в законченном покушении в предоставлении неправомерной выгоды.

Следствие установило, что чиновник ОГА, который в прошлом занимал должность в управлении ТЭК Харьковской области, решил убедить лицо-представителя ООО, которое требовало присоединить свои электроустановки к сетям, предоставить неправомерную выгоду якобы с целью ее дальнейшей передачи руководству АО «Харьковоблэнерго». «Стоимость» услуг по подключению чиновник оценил в расчете 2200 грн за каждый из 600 кВт мощностей. Его разоблачили сразу после получения 1,32 млн грн неправомерной выгоды.