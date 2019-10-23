Закон о борьбе с рейдерством опубликован

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23 октября 2019 г. 11:45
Источник: РБК-Украина
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Законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством, в среду, 23 октября, был опубликован в "Голосе Украины" и вступит в силу через 10 дней со дня опубликования.

Документом устраняются основные юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.

Основные его положения предусматривают:

- прекращение деятельности аккредитованных субъектов;

- введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав;

- внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав;

- повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.

Напомним, 21 октября проект закона подписал президент Владимир Зеленский.

 

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