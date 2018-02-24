Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу

Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", принятый Радой 18 февраля и подписанный Президентом 20 февраля, вступил в силу.

Закон был опубликован официальной газетой Верховной Рады "Голос України" 23 февраля, а вступает в силу в силу на следующий день после опубликования.

Его принятием Рада дала согласие на решение Президента об использовании Вооруженных сил и других военных формирований для сдерживания и отпора вооруженной агрессии России на Донбассе и обеспечения государственного суверенитета над оккупированными территориями.

Правовым основанием для сдерживания и отпора агрессии и восстановления территориальной целостности определяется украинское законодательство и ст. 51 устава Организации Объединенных Наций, согласно которой признается право государства на самооборону при вооруженном нападении на него до принятия Советом безопасности ООН необходимых для поддержания мира и безопасности мер.

При этом термин "государство-агрессор" в отношении России употребляется в законе исключительно в преамбуле, где также дается определение оккупационной администрации РФ - государственных органов и структур России, функционально ответственных за управление временно оккупированными территориями Украины; подконтрольных России самопровозглашенных органов, узурпировавших исполнение властных функций на оккупированных территориях.

Временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской признаны части украинской территории, в пределах которых вооруженные формирования России и оккупационная администрация установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория, ее внутренние воды, недра под и воздушное пространство над этими территориями.

Границы и перечень таких территорий будет определять Президент по представлению Министерства обороны, подготовленному на основании предложений Генерального штаба Вооруженных сил.

Согласно закону, временная оккупация Донбасса Россией, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав, а деятельность российских вооруженных формирований и оккупационной администрации - незаконная, и любой выданный в связи с такой деятельностью акт - недействительный и не создает правовых последствий.

Украина, согласно закону, не несет ответственности за незаконные действия России и её оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Донбасса, а ответственность за нанесенный Украине вред возлагается на РФ.

Законом предусмотрено создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил вместо штаба АТО.

Решения командующего объединенных сил, назначаемого Президентом, будут обязательными для выполнения всеми привлекаемыми к мерам по обеспечению безопасности и опору агрессии.