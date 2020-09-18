Закон об особом статусе Донбасса изменят из-за формулы Штайнмайера - Костин

18 сентября 2020 г. 9:28
Источник: Корреспондент.net
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Некоторые статьи закона об особом статусе Донбасса будут изменены, поскольку в него на правовой основе включат формулу Штайнмайера. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин в эфире телеканала 1+1.

Нардеп напомнил, что украинское правительство согласилось внедрить эту формулу в законодательство, однако пока не выбран способ.

"Идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены для того, чтобы этот закон вместе с включенной формулой Штайнмайера работал с точки зрения права. Вот об этом сейчас идет речь", - отметил Костин.

Кроме того, он уверен, что проблему формулы Штайнмайера смогут решить лидеры нормандской четверки.

"Все понимают, что формула Штайнмайера, ее реализация, - она несовместима с тем порядком перехода контроля над границей, который указан в минских соглашениях. Но это как раз является темой для переговоров, чтобы убедить и, возможно, подняться даже до уровня лидеров нормандского формата, которые смогут эту проблему решить", - допустил депутат.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заверил, что власти Украины никогда не отказывались от формулы Штайнмайера. Но при этом необходимо решить, как ее имплементировать.

 

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