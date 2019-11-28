Закон об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств вступил в силу

Закон "О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств" в четверг, 28 ноября, вступил в силу. Закон был опубликован в издании "Голос Украины" в среду, 27 ноября.

Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В частности, определяется, что приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет).

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарств караются лишением свободы на срок от восьми до 10 лет (ранее - от п пяти до восьми лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением; медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью информационных систем, в частности интернета, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

В случае, если такие действия повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от восьми до 10 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества).

Напомним, в среду документ был опубликован в издании "Голос Украины".

В частности, 12 ноября Верховная рада во втором чтении приняла законопроект №1152-1, который усиливает ответственность за фальсификацию лекарств.