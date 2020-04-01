Заседание исполнительного комитета Харьковского горсовета (Трансляция закончилась)

01 апреля 2020 г. 14:50
524 просмотра

Внимание! Видеотрансляция ведется в тестовом режиме. 

Видео: 

Заседание исполнительного комитета Харьковского городского совета

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.