Перейти к основному содержанию
Политика Xарьков
АТН
Телеканал
Реклама
ФОРУМ
Поиск
Поиск
Вход на сайт
Имя пользователя
*
Пароль
*
Забыли пароль?
Главное меню
Лента
Харьков
Экономика
Политика
Общество
Происшествия
Спорт
Досуг
Мнения
Авто
Выборы 2019
Заседание исполнительного комитета Харьковского горсовета (Трансляция закончилась)
01 апреля 2020 г. 14:50
524 просмотра
Внимание! Видеотрансляция ведется в тестовом режиме.
Видео:
Заседание исполнительного комитета Харьковского городского совета
Video of Заседание исполнительного комитета Харьковского городского совета
Раздел:
Политика
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите
Ctrl+Enter
Похожие новости
Президент подписал закон об обеспечении лечения коронавируса
В Раде зарегистрировали проект для блокировки закона о рынке земли
В Офисе президента назвали главные направления работы в борьбе с коронавирусом
Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине
Медиа
Видео
Фото
#Театрнадивані: лучшие постановки "Схід OPERA" теперь в он-лайне - 01.04.2020
#Театрнадивані: лучшие постановки...
Фитнес-клуб чиновника обманул своих клиентов? - 01.04.2020
Харьковский фитнес-клуб попал в скандал...
Харьковский VIP “загнал” на самоизоляцию 16 врачей. И правда ли, что он уже здоров? - 01.04.2020
Харьковский VIP “загнал” на...
"Без масок - не продавать". В Украине открыли продуктовые рынки - 01.04.2020
“Просто им ничего не продавать”, - как...
Какая больница будет принимать первой “удар” и готова ли она? - 01.04.2020
Борьба с коронавирусом на Харьковщине....
Заседание исполнительного комитета Харьковского городского совета
Заседание исполнительного комитета...
© АТН. 2012 -2019 . Все права защищены.
Материалы, обозначенные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Материалы, обозначенные знаком ☑, являются предвыборной агитацией.
Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии открытой гиперссылки на сайт atn.ua.
Кодекс журналистской этики
Основы редакционной политики
Сайт
ООО "Телекомпания "АТН"
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150
Мебель в Харькове
Матрасы в Харькове
Sexshop. Суперподарки
Антиквариат. Золото.
Астролог. т. +38 066-625-95-84 Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.
Комментарий к ошибке: