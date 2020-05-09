"Защитить отношения с Украиной" - Грузия прокомментировала отозвание своего посла

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария рассказал, что отозвание своего посла из Киева после назначения Саакашвили на госдолжность, было сделано с целью защитить отношения с Украиной, а не портить их. Об этом Гахария заявил агентству "Интерфакс-Украина".

"Конечно же, мы отзовем посла, но это не означает, что поставим под сомнение или дипломатические отношения, или стратегическое партнерство. Мы отзываем посла только для проведения консультаций о том, как защитить эти отношения от тех авантюристов, что сделать для того, чтобы защитить стратегические отношения и братские отношения с украинским народом от этих авантюристов-политиков", - заявил премьер-министр.

По словам Георгия Гахарии, "отдельно взятые безответственные политики" не повлияют на отношения между Грузией и Украиной. Однако, решение о назначении Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины он назвал "непонятным", заявив, что будет следить за ситуацией.

"Как смогут удержать Михеила Саакашвили от того, чтобы он воздерживался от вмешательства во внутренние дела Грузии? Это меня очень интересует, и я буду за этим следить", - сказал Гахария.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, благодаря чему Саакашвили может получить право принимать участие в заседаниях Кабинета министров. Сразу же после назначения, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил о том, что Тбилиси отзовет из Киева своего посла для консультаций, не разрывая дипотношений.