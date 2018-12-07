Здоровью пленных моряков ничего не угрожает - Лавров

07 декабря 2018 г. 15:25
Источник: ТСН
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Судьба трех моряков ВМС Украины, которых захватили российские силовики возле Керченского пролива, будет решаться только после завершения судебного процесса.
 
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
 
"Когда закончится следствие, будет суд. Как только суд над ними завершится, тогда можно будет говорить о том, как облегчить их судьбу или договориться о каких-то конкретных шагах", - сказал он.
 
Он отметил, что сейчас моряки находятся под "следствием", их посещает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, к ним обеспечивается консульский доступ. По словам Лаврова, пленные моряки "чувствуют себя неплохо, их здоровью ничего не угрожает".
 

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