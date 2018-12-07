Здоровью пленных моряков ничего не угрожает - Лавров

Судьба трех моряков ВМС Украины, которых захватили российские силовики возле Керченского пролива, будет решаться только после завершения судебного процесса.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Когда закончится следствие, будет суд. Как только суд над ними завершится, тогда можно будет говорить о том, как облегчить их судьбу или договориться о каких-то конкретных шагах", - сказал он.