Зеленский готов оплатить штраф за чашку кофе в кафе во время карантина

Вчера пресс-служба президента выложила фото, на котором Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко пьют кофе в кафе. Хотя согласно графику выхода из карантина, до 5-го июня кафе и рестораны могут работать только на вынос.

“Что вышло. Вчера президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и по ослаблению карантина, - прокомментировал Виктор Ляшко. - Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: “Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал”. Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких”, - продолжает Ляшко.

Сегодня же Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оплатить возможный штраф за посещение кафе во время карантина. По его словам, он зашел в кафе, поскольку доверяет своей команде. Об этом он сказал в ходе инспекции капитального ремонта дороги, передает Офис президента в Facebook.

"Да-да, так и есть (кафе разрешили работать только с 5 июня, ред.). Меня пригласили, я зашел, все там проверили… Всегда доверяю (команде, - ред.)", - отметил Зеленский.