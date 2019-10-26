Зеленский назначил главой Луганской ОГА Гайдая

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.

Об этом говорится в указе №767 / 2019 от 25 октября, cообщается на официальном сайте Президента Украины.

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Отметим, Гайдай был помощником депутата Киевсовета и советником главы Обуховской РГА Киевской области, а с сентября 2015 года до ноября 2018 года - председатель Мукачевской райгосадминистрации.