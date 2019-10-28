Зеленский назначил киевским губернатором харьковчанина

Алексей Чернышов указом президента от 28 октября назначен главой Киевской областной государственной администрации.

Указ № 777/2019 опубликован на сайте президента.

"Назначить Чернышова Алексея Михайловича председателем Киевской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 20 октября согласовал назначение кандидатуры Алексея Чернышова на должность председателя Киевской облгосадминистрации вместо Михаила Бно-Айрияна.

О Чернышове известно, что он – бизнесмен и инвестор из Харькова. В 2017 году компания Чернышова VI2 Partners приобрела долю акций сети супермаркетов "Фуршет" у французского оператора Auchan Group "Ашан Украина".

Чернышов задекларировал квартиру в Киеве стоимостью 5,37 млн грн, земельный участок в с. Романков Обуховского района стоимостью 450 тыс. грн и жилой дом стоимостью 944 тыс. грн.

Кроме того, в собственности у семьи четыре автомобиля: Land Rover Autobiography 2018 г. в., Mercedes-Benz S 500 4MATIC 2010 г. в., Skoda Octavia А5 2010 г. в. и Land Rover 2010 г. в.

В собственности у Алексея Чернышова также акции и многочисленные корпоративные права. Он является конечным бенефициаром как зарегистрированных в Украине, так и компаний, находящихся на Кипре, Британских Виргинских островах и Австрии. Также Чернышов с женой владеют коллекцией часов, драгоценностями, коллекцией книг и картин.