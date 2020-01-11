Зеленский отреагировал на заявление Ирана о сбитии украинского самолета

11 января 2020 г. 11:11
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Ранее сообщалось о том, что Иран признал, что самолет МАУ был сбит по ошибке иранскими военными. По информации СМИ , причиной крушения лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины стал человеческий фактор.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на признание Ирана в отношении крушения самолета украинских авиалиний.

«Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но мы настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», — заявил президент.

Зеленский также выразил надежду, что в дальнейшем расследование будет происходить без искусственных задержек и препятствий.

«Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», - добавил он.

Напомним, самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду, 8 января.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

 

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