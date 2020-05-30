Зеленский подал первую ежегодную декларацию на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2019 год. В ней украинский лидер указал многочисленные объекты недвижимости, миллионные доходы и коллекцию дорогих часов. Соответствующая декларация опубликована в электронном реестре НАПК.

Согласно поданной декларации, доходы Зеленского и его семьи в прошлом году составили 26,6 млн гривен, при этом, с мая 2019 он отошел от бизнеса, а его зарплата на посту президента составила 208 тысяч гривен. Уточняется, что его семья получила доходы в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на 5,1 млн гривен и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн гривен.

Президент задекларировал почти 4,5 млн гривен от продажи недвижимости в Киеве, зарегистрированную на Елену Зеленскую. Кроме того, доход от продажи корпоративных прав 12 компаний семье помощника президента Сергея Шефира составил 246 тысяч гривен.

Весной 2019 он продал акции компании Green Family LTD, торговые марки, зарегистрированные в России, корпоративные права в зарубежных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited. При этом Зеленский остается владельцем нескольких торговых марок, в том числе "Слуга народа". Стоимость крупнейших его торговых марок "Вечерний квартал" и "Рассмеши комика" достигает 60 млн гривен, он получил общее роялти от их использования в сумме 548 тысяч гривен.

Зеленский получил 3,2 млн гривен за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

В 2019 году на президентскую кампанию потрачено 11,5 млн гривен в качестве взноса в избирательный фонд, еще 567 тысяч гривен заплатил за консультации от компании PricewaterhouseCoopers. Поездка в Султанат Оман оплачивалась за счет жены Елены Зеленской. Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются.

Недвижимость

В этом разделе президент указал купленный в 2008 дом и земельный участок в Иванковичах под Киевом общей стоимостью более 1,5 млн гривен, а также шесть квартир (куплены в разные периоды времени), виллу в Италии стоимостью 88 млн гривен (зарегистрирована на компанию San Tommaso S.R.L.), квартиру в Британии стоимостью 21 млн гривен.

Также Зеленский инвестировал в пять гостиничных номеров в Грузии, их строительство еще не завершено.

Транспорт

В декларации президента указаны два автомобиля - Range Rover 2016 года стоимостью 4,7 млн гривен и Mercedes-Benz S 500 2014 года стоимостью 1,8 млн гривен.

Другое имущество

Владимир и Елена Зеленские имеют в собственности коллекцию элитных часов таких марок как Tag Heuer, Roleх, Graff, Piaget и Breguet, стоимость которых не указана.

Ценные бумаги и корпоративные права

Супруги владеют государственными облигациями на более 5 млн гривен, а у Елены Зеленской есть акции и корпоративные права кипрской компании Aldorante Limited, а также является бенефициаром Film Heritage inc (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия).

Денежные активы

Наличными семья президента хранит 150 тысяч гривен, 112 тысяч долларов и более 6 тысяч евро. На банковских счетах хранятся около полумиллиона долларов и до 6 млн гривен.