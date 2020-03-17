Зеленский подписал указ о назначении Венедиктовой генпрокурором

Президент Владимир Зеленский освободил Ирину Венедиктову с должности и.о. директора Государственного бюро расследований и назначил ее генеральным прокурором Украины.

Соответствующие указы № 89 и № 90 опубликованы на сайте Офиса главы государства сегодня, 17 марта.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада поддержала назначение генпрокурором Ирины Венедиктовой.

За это решение проголосовали 269 нардепов.

Напомним, 5 марта Рада выразила недоверие и отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Временным исполняющим обязанности генерального генпрокурора после отставки Рябошапки был назначен Виктор Чумак.

Сегодня, 17 марта, Чумак написал заявление об увольнении.