Зеленский подписал закон для борьбы с рейдерством

Президент Владимир Зеленский 21 октября подписал законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента. Документ ранее подписал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.
Документом устраняются основные юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.
Основные его положения предусматривают:
прекращение деятельности аккредитованных субъектов;
введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав;
внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав;
повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.
Напомним, Верховная рада Украины 3 октября одобрила во втором чтении законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности", который направлен на борьбу с рейдерством. За документ проголосовали 284 нардепа. Данный закон в первом чтении Рада одобрила 12 сентября.