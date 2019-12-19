Зеленский подписал закон о верификации пенсий и субсидий

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат", который Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине. Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ определяет основные задачи, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную политику в части осуществления верификации государственных выплат.

Закон определяет полномочия органов, которые осуществляют государственные выплаты, основные вопросы сбора, обработки, защиты и анализа информации, полученной от субъектов ее предоставления.

Согласно закону, верификация государственных выплат осуществляется с помощью информационно-аналитической платформы путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации, полученной от субъектов ее предоставления, по каждому реципиенту с последующим определением соответствия информации установленным законодательством требованиям, влияющим на определение права на получение и размер государственных выплат, а также выявлением несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

Порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат устанавливает Кабинет министров.

Перечень государственных выплат, подлежащих верификации, утверждает орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, по согласованию с центральными органами исполнительной власти, которые формируют и реализуют государственную политику в сфере предоставления соответствующих государственных выплат.

Также закон определяет основные этапы верификации и перечень информации, которая используется для осуществления верификации и мониторинга государственных выплат.

Кроме того, в документе установлены механизмы возврата неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме части третьей статьи 8, которая вступает в силу после внедрения системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов в промышленную эксплуатацию, и кроме части первой статьи 10, которая вступает в силу с 1 января 2021 года.