Зеленский предлагает отдельный формат по Крыму

02 декабря 2019 г. 11:40
Источник: Корреспондент.net
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Президент Владимир Зеленский предлагает вести переговоры о возвращении Крыма с Россией при участии США. Об этом он сказал в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborczа.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал он.

Президент отметил, что будет поднимать этот вопрос на нормандской встрече 9 декабря в Париже.

"Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", - сказал он.

Также Зеленский отметил, что в ходе саммита нормандской четверки может быть поднят вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. 

Стоит отметить, что Россия отказывается вести какие-либо переговоры по Крыму.

 

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