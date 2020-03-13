Зеленский сменил персональный состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом свидетельствует указ президента №80/2020 .

В состав СНБО ввели 6 человек.

Среди новоназначенных членов СНБО: временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, министр обороны Андрей Таран, министр финансов Игорь Уманский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, премьер-министр Денис Шмигаль и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Зато, согласно указу, Зеленский из состава совета вывел Алексея Гончарука, Андрея Загороднюка, Оксану Маркарову, Руслана Рябошапку.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 марта, Президент Украины Владимир Зеленский проведет в пятницу заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное вопросам безопасности.