Зеленский сменил персональный состав СНБО

13 марта 2020 г. 15:05
Источник: Зеркало недели

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом свидетельствует указ президента  №80/2020 .

В состав СНБО ввели 6 человек.

Среди новоназначенных членов СНБО: временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, министр обороны Андрей Таран, министр финансов Игорь Уманский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, премьер-министр Денис Шмигаль и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Зато, согласно указу, Зеленский из состава совета вывел Алексея Гончарука, Андрея Загороднюка, Оксану Маркарову, Руслана Рябошапку.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 марта, Президент Украины Владимир Зеленский проведет в пятницу заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное вопросам безопасности.

 

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