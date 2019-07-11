Зеленский уволил семь глав харьковских РГА

Владимир Зеленский уволил семь глав райгосадминистраций в Харьковской области. Соответствующие документы были опубликованы на сайте президента Украины.

Так, своих должностей лишились главы Балаклейского, Чугуевского, Сахновщинского, Зачепиловского, Коломацкого, Золочевского и Богодуховского районов. В качестве причины увольнения во всех документах было указано "окончание срока полномочий президента Украины".

Напомним, ранее Зеленский уже сменил глав ОГА в ряде других областей, в частности Черниговской (Александр Мисник), Хмельницкой (Вадим Лозовой), Херсонской (Дмитрий Бурий), Тернопольской (Степан Барна), Сумской (Николай Клочко), Полтавской (Олег Товстый), Одесской (отстранен временно исполняющий обязанности главы ОГА Сергея Паращенко), Николаевской (Алексей Савченко), Львовской (Олег Синютка), Кировоградской (Сергей Кузьменко), Киевской (Александр Терещук), Ивано-Франковской (Олег Гончарук), Запорожской (Константин Брыль), Закарпатской (Геннадий Москаль) и Волынской ОГА (Алесандр Савченко).