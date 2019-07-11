 

Зеленский уволил семь глав харьковских РГА

11 июля 2019 г. 18:10
55 просмотров

Владимир Зеленский уволил семь глав райгосадминистраций в Харьковской области. Соответствующие документы были опубликованы на сайте президента Украины.

Так, своих должностей лишились главы Балаклейского, Чугуевского, Сахновщинского, Зачепиловского, Коломацкого, Золочевского и Богодуховского районов. В качестве причины увольнения во всех документах было указано "окончание срока полномочий президента Украины".

Напомним, ранее Зеленский уже сменил глав ОГА в ряде других областей, в частности Черниговской (Александр Мисник), Хмельницкой (Вадим Лозовой), Херсонской (Дмитрий Бурий), Тернопольской (Степан Барна), Сумской (Николай Клочко), Полтавской (Олег Товстый), Одесской (отстранен временно исполняющий обязанности главы ОГА Сергея Паращенко), Николаевской (Алексей Савченко), Львовской (Олег Синютка), Кировоградской (Сергей Кузьменко), Киевской (Александр Терещук), Ивано-Франковской (Олег Гончарук), Запорожской (Константин Брыль), Закарпатской (Геннадий Москаль) и Волынской ОГА (Алесандр Савченко). 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.