Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент).

Законопроект определен как неотложный. В настоящее время текст зарегистрированного в четверг законопроекта № 1012 на сайте парламента отсутствует.

Ранее президент Владимир Зеленский в течение более двух месяцев не подписывал закон, который должен регулировать импичмент президента, принятый Верховной Радой 8 созыва.

Напомним, 6 июня народные депутаты приняли законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

12 июня закон направили Зеленскому, и по состоянию на 22 августа он до сих пор не возвращен с подписью президента или наложенным вето.

3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Зеленского ответить по закону о временных следственных комиссиях, поскольку для этого истекли все сроки.

В то же время, 29 мая Зеленский подал в Верховную Раду свой проект закона об импичменте.