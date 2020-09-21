Журналисты составили список фавориток Александра Лукашенко

Как только девушки-красавицы становятся фаворитками президента Беларуси Александра Лукашенко, у них начинается карьерный взлет. Об этом говорится в сюжете программы "Украинские сенсации".

"Лукашенко образца последних лет — большой фанат конкурсов красоты и настоящий ценителей белорусских селебретис", - отмечают журналисты.

Так, главе Беларуси приписывали роман с эстрадной певицей Ириной Дорофеевой. Еще поговаривают, что у него романтические отношения с мисс России и Европы Светланой Королевой; моделями Мартой Голубевой, Полиной Шубой, Дашей Шманай и телеведущей и мисс Беларусь Марией Василевич.

Именно Василевич в последнее время часто видели рядом с "бацькой" на хоккейных баталиях. А в 2019-м Марию наградили премией за вклад в развитие культуры.

"Ну, и конечно, как не вспомнить Наталью Эйсмонт — это пресс-секретарь и "правая рука" Лукашенко", - добавляют журналисты.

А вот первая жена "бацьки" сейчас живет в небольшом поселке и работает дояркой. Вероятная мать младшего сына Лукашенко - Ирина Абельская, которая работала главой президентской врачебной комиссии.