10 человек погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе "Киев-Чоп"

20 июля 2018 г. 13:17
Источник: Левый берег
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В Житомирской области на трассе "Киев - Чоп" столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали.

Об этом сообщает местная полиция.

"Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и крупногабаритного грузовика произошло 20 июля около 10.40 на 127 км автодороги Киев - Чоп, вблизи с. Глыбочица Житомирского района", – говорится в сообщении.

В результате ДТП 10 человек погибли, еще 10 с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

По предварительным сведениям, маршрутный автобус, двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком "DAF" с полуприцепом.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Житомирского отделения полиции, патрульные, спасатели и медики.

По данным губернатора Житомирской области Игоря Гундича, среди погибших - двое детей.

В связи с трагедией в регионе завтра, 21 июля, объявлен траур.

 

Видео: 

Поблизу Житомира зіштовхнулися пасажирська маршрутка та фура, на місце ДТП виїхали «швидкі»

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