14-летняя девочка пропала под Харьковом (фото)

В Дергачевском районе без вести пропала девочка подросток.

Об этом сообщли в отделе коммуникации ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.

По информации правоохранителей, 14-летняя школьника Анастасия Снегирева может находиться в районе ХТЗ.

Приметы: на вид девочке 15-16 лет, рост - около 160 см, худощавого телосложения, длинные светло-русые волосы, лицо овальное, глаза голубые.

Работники просят всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, сообщить ее по телефону 102 или любым удобным способом.