 

14-летняя девочка пропала под Харьковом (фото)

14 июля 2019 г. 18:17

В Дергачевском районе без вести пропала девочка подросток.

Об этом сообщли в отделе коммуникации ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.

По информации правоохранителей, 14-летняя школьника Анастасия Снегирева может находиться в районе ХТЗ.

Приметы: на вид девочке 15-16 лет, рост - около 160 см, худощавого телосложения, длинные светло-русые волосы, лицо овальное, глаза голубые. 

Работники просят всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, сообщить ее по телефону 102 или любым удобным способом. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.