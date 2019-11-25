15-летняя харьковчанка свела счеты с жизнью, повесившись в ванной

25 ноября 2019 г. 16:55
343 просмотра

В Холодногорском районе Харькова несовершеннолетняя девушка покончила жизнь самоубийством.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию от врача скорой медицинской помощи 24 ноября около 1:30.

Прибывшие на место полицейские установили, что 15-летняя девочка повесилась в ванной комнате. Девушка жила вместе с матерью.

Как выяснилось, что она неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством, из-за чего состояла на учете у врача.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.