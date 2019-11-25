15-летняя харьковчанка свела счеты с жизнью, повесившись в ванной

В Холодногорском районе Харькова несовершеннолетняя девушка покончила жизнь самоубийством.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию от врача скорой медицинской помощи 24 ноября около 1:30.

Прибывшие на место полицейские установили, что 15-летняя девочка повесилась в ванной комнате. Девушка жила вместе с матерью.

Как выяснилось, что она неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством, из-за чего состояла на учете у врача.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.