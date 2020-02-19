150 домов - без воды. В Харькове авария на канализационном коллекторе

На улице Зерновой куча аварийных автомобилей «Харьковводоканала», а к месту аварии, где недавно вышел из строя, канализационный коллектор привезли трубы и другую тяжелую технику. Коллектор провалился по словам работников КП еще накануне, во второй половине дня. Сейчас ремонтные работы в разгаре.

- Проводиться ремонт трубопроводу, а зараз планується перекачка стоків. - Сьогодні до ночі вдасться відремонтувати, це так? правильно? Ну до ночі планується, ну, я не можу зараз щось сказати. - Що може завадити, що може змістити час, чому може бути довше ремонт? - Я не даю коментарі.

За ремонтом коллектора вследствие, которого без воды оказались около 150 домов Немышлянского и Слободского районов наблюдают и другие специалисты.

Светлана, электромонтер

Ребята свою работу делают, а я смотрю чтобы не повредили электрические кабели.

По словам директора Комплекса «Харьковводоотведение» Виктора Булгакова разрушение железобетонного коллектора диаметром 1500 мм, который принимает стоки микрорайона Новые Дома произошло в результате длительной эксплуатации и газовой коррозии, это подтверждают и работники водоканала.

Василий, водитель КП "Харьковводоканал"

- Сто лет коллектору, сто лет, вы представляете шо это такое? И оно ж рушится всё. - Він зношений настільки, не ремонтувався до цього? - Ну, конечно, нет. - Скільки часу знадобиться, щоб відновити це все? - Щоб відновити, нууу, постараємся побыстрее, а там как будет. - Кажуть до вечора сьогодні до 24-ї години. - Не ручаюсь.

Воду для жителей, оставшихся без воды, подвозят цистернами. В пресс-службе коммунального предприятия сообщили, что пока аварийные работы продолжаются, если будет необходимо - работники будут ремонтировать коллектор круглосуточно. А о том, когда в отключенные дома вернут воду и закончат ремонт пока точной информации нет.