19-летняя девушка погибла в ДТП в Боровском районе. Пятеро пострадали

24 июня 2017 г. 18:43
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Авария произошла ночью 23 июня в 00-55 – на трассе в районе села Богуславка Боровского района перевернулся автомобиль.

Как сообщает ГУНП Харьковской области, 27-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, съехал в кювет и машина перевернулась.

В результате аварии пассажир - 19-летняя девушка - получила многочисленные травмы, от которых скончалась на месте. Водителя и еще четырех пассажиров автомобиля с телесными повреждениями доставили в хирургическое отделение Боровской ЦРБ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. 

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