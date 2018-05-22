37 детей пострадали от отравления неизвестным веществом. Кто сорвал учебный процесс в третьей специализированной школе?

Двенадцать часов дня. У третьей специализированной школы - несколько машин скорой, полиция и машины чрезвычайников, приехавшие по срочному вызову. Во дворе школы - несколько сотен перепуганных учеников и родителей, которые срочно прибежали в школу из-за чрезвычайного происшествия. Во время перерыва, рассказывает Святослав, им всем приказали быстро покинуть помещение и выйти во двор.

Святослав, ученик

Ну, была перемена и просто сказали: выходите. И я вышел. Сначала никто ничего не знал, а потом сказали. - А що сказали? - Ну сказали то, что газ какой-то.

Большинство родителей оповестили о чрезвычайной ситуации, сообщили в группах социальных сетей или телефонным звонком от классного руководителя.

Владимир, отец ученика

Ну какой-то газ где-то что-то попал, распылился. А так - мне не говорят.

Есть Родительская группа в вайбере. Там написали, что что-то случилось какое-то происшествие. Пока ничего не знаю.

Между тем ученики живо обсуждают слухи о том, что виновником срыва учебного процесса стал кто-то из старшеклассников

Роман Холопурдин, ученик

Какой-то плохой человек напшикал, потом нас всех эвакуировало и многим стало плохо, как и мне. Потом мы шли, нас взяла скорая помощь. Нас начали, в общем, успокаивать, там что-то нам давать, таблетки. Сейчас мне полегчало, стало лучше. Изначально крутил живот. - А ти кажеш, деяких дітей забирали? - Да на скорой помощи. У них очень серьезная аллергия на перец. Они начали то ли задыхаться, и их вывезли.

Впрочем, в администрации с выводами не спешат. Однако настаивают, что кто-то посторонний просто не смог бы попасть в учебное заведение, просто так мимо охраны не пройти

Валентина Космина, директор школы

В 11.20 мы почувствовали неизвестный запах, который идентифицировать не смогли. Мы тут же объявили эвакуацию. Детей вывели на улицу, открыли все окна, проверили, все ли дети вышли. Оказали детям первую доврачебную помощь, вызвали скорую, вызвали МЧС. У нас рядом находится 12 поликлиника, их попросили они тоже пришли. - А є версія, що сталося? Вы знаете, я не могу вам сказать, какая у нас версия. Версии у нас пока нет

Пострадавших, возраст всех детей от 10 до 14 лет, отвезли в областную детскую больницу. Из-за ухудшения состояния, не скрывают медики, четверо из них пребывают в отделении интенсивной терапии.

Татьяна Халтурина, зам. гл. врача по медицинской части ОДКБ №1

Каждому ребенку, который госпитализируется в больницу, берутся анализы рутинные: анализ крови, анализ мочи. Дополнительно, если что-то - делается рентген. Некоторым детям с более выраженными симптомами кашель и одышка у некоторых была. Им был сделан рентген легких. Вот такой круг обследования. У нас 4 детей в реанимации, они госпитализированы туда, потому что со слов докторов скорой помощи у них были более выраженные симптомы.

В целом, состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное и средней тяжести. Что за вещество могло вызвать такие последствия, медики пока не знают. Поэтому выяснять обстоятельства событий в школе, предшествовавших отравлению 37 учеников, а именно столько обратилось за помощью, придется правоохранительным органам с привлечением специалистов. По данному факту уже открыто уголовное производство.

Александр Волобуев, нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

На момент отруєння може щось і було присутнє, але адміністрація школи провела всі заходи правильно і провітрила, і дітей евакуювала в найкоротший час, тому на даний момент буквально через сім хвилин прибори у неи показали присутності сторонніх газів. Попередні дані говорять про те, що це, можливо, побутовий перцевий газ.

Сергей Колесник, зам. руководителя Харьковской местной прокуратуры №4

Данные действия квалифицированы органами досудебного расследования как хулиганские действия. Процессуальное руководство осуществляется харьковской местной прокуратурой №4. Будем разбираться, будем допрашивать детей, персонал школы, учителей. - Не диверсия, не теракт? - На данный момент такие версии не рассматриваются, мы думаем, что обычное хулиганство. С пояснения детей, я думаю, станет все понятно.

Также правоохранители намерены назначить ряд экспертиз, чтобы выяснить, что именно за вещество распылили в школе.

Напомню, подобные случаи в течение мая правоохранители фиксировали уже в нескольких регионах - в том числе в школах Черкасской, Днепропетровской и Николаевской области.