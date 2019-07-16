 

38 аварий за сутки: в числе пострадавших 11-летняя девочка

16 июля 2019 г. 22:10
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38 аварий было зарегистрировано в Харькове и области за сутки. Четыре человека в этих авариях получили травмы различной степени тяжести.

Накануне ночью в 03:08 в Змиеве перевернулся автомобиль Mitsubishi − в результате пострадала 11-летняя девочка, пассажир авто.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель авто не справился с управлением и допустил наезд на бордюр, в результате чего машина перевернулась. Ребенок, пострадавший в результате ДТП, был доставлен в Харьковскую ОКБ. 

В 5:10 в реанимации Балаклейской больницы с многочисленными травмами в тяжелом состоянии без сознания был достален 72-летний мужчина, житель села Вербовка. Трамвы пострадавший получил в результате ДТП в Балаклее: скутер Honda, которым управлял пожилой мужчина, столкнулся с автомобилем Деу Ланос (водителю 39 лет), двигавшемся в попутном направлении. Информация о ДТП внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.  

В Изюме 40-летний водитель мотоцикла Иж-Юпитер не справился с управлением и врезался в забор школы. Мотоциклист был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
Обстоятельства всех ДТП устаналиваются.  
 
 
 
 

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