38 аварий за сутки: в числе пострадавших 11-летняя девочка

38 аварий было зарегистрировано в Харькове и области за сутки. Четыре человека в этих авариях получили травмы различной степени тяжести.

Накануне ночью в 03:08 в Змиеве перевернулся автомобиль Mitsubishi − в результате пострадала 11-летняя девочка, пассажир авто.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель авто не справился с управлением и допустил наезд на бордюр, в результате чего машина перевернулась. Ребенок, пострадавший в результате ДТП, был доставлен в Харьковскую ОКБ.

В 5:10 в реанимации Балаклейской больницы с многочисленными травмами в тяжелом состоянии без сознания был достален 72-летний мужчина, житель села Вербовка. Трамвы пострадавший получил в результате ДТП в Балаклее: скутер Honda, которым управлял пожилой мужчина, столкнулся с автомобилем Деу Ланос (водителю 39 лет), двигавшемся в попутном направлении. Информация о ДТП внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.

В Изюме 40-летний водитель мотоцикла Иж-Юпитер не справился с управлением и врезался в забор школы. Мотоциклист был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства всех ДТП устаналиваются.