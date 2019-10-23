60 вооруженных людей и блокирование госадминистрации: в Харькове прошли учения силовиков

Сегодня днем соцсети всколыхнула информация о том, что в Харьков заехали автобусы вооруженными людьми в количестве 60 человек.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в регионе прошли масштабные учения силовиков по поручению Министерства внутренних дел совместно с Министерством обороны.

В комплексной тренировке правоохранителей приняли участие территориальные подразделения полиции Харькова и области, структурные подразделения аппарата ГУНП в Харьковской области, сотрудники спецподразделений «КОРД», батальона полиции особого назначения, батальона «Харьков», кинологическая служба, патрульные полицейские, а также бойцы Национальной гвардии Украины.

Харьковские полицейские отработали два учебных задания.

Так, согласно сценарию учений, 23 октября в 11:16 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители города Змиев наблюдают около 60 вооруженных людей в черной форме, которые на трех автобусах направились в сторону Харькова.

Силовиками была введена полицейская операция «Сирена».

Указанные автобусы были обнаружены и блокированы сотрудниками батальона полиции особого назначения.

Также, в 12:05, согласно второму сценарию, поступило сообщение о митинге пророссийски настроенного населения, численностью до 1000 человек. При этом якобы была заблокирована работа облгосадминистрации.

Для обеспечения правопорядка на место прибыли группы коммуникации, кинологи, личный состав полиции и Национальной гвардии Украины.

С пикетчиками были проведены переговоры. Массовых беспорядков допущено не было. Митингующие разошлись.

Учения прошли успешно и в условиях, максимально приближенных к реальным.