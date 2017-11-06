8 лет лишения свободы и освобождение в зале суда. Обвинительный приговор Сергею Юдаеву

Назначенное на одиннадцать часов оглашения приговора откладывается. В начале двенадцатого представитель патрульной службы просит всех на выход. Поступило сообщение о заминировании учреждения. Начинается эвакуация. Подсудимых вывозят за пределы учреждения на автозаке. Обследование территории продолжается около трех часов. В два всех возвращают в зал. Но перед началом провозглашения приговора у адвоката Юдаева есть заявление. По словам Дмитрия Тихоненкова его подзащитного перевели в следственный изолятор на Полтавском шляхе и избили.

Дмитрий Тихоненков, адвокат С. Юдаева:

Юдаева переместили в санчасть. Как он мне сообщил, там его избили. И сегодня его в таком виде привезли. Юдаев объявил голодовку. Чувствует себя очень плохо. Сообщил, что у него был сердечный приступ.

Сергей Юдаев слова адвоката подтверждает и пытается тоже сделать заявление. Он настолько активен, что судья, прибывшая для объявления приговора, вынуждена привлекать к себе внимание.

Доброго дня! Увага сюди!

Гапонова, Левченко и Крутова, которые также проходят по делу, подозревают только в штурме ХОГА 7 апреля. Между тем Юдаевувме6няют в вину два эпизода по штурму ХОГА 6 и 7 апреля и погром телекомпании АТН. В обвинении подчеркивается именно руководящая роль Юдаева во время беспорядков весной 2014-го. После судья переходит к подробному описанию показаний свидетелей, среди которых были журналисты АТН. Во время судебного следствия журналисты показали, что именно Юдаев руководил теми, кто ворвался в офис телекомпании и крушил имущество. Также съемочная группа АТН застала подсудимого в здании ХОГА. Детальное перечисление всех свидетельств прерывает еще одно сообщение о заминировании.

Здание опять заминировано, необходимо покинуть... - Да никто не выйдет! - Пусть дочитает приговор! Здесь скорую не вызывают, подыхаешь, чтоб приговор бил озвучены.

Несмотря на просьбу представителя спасательной службы, судья продолжает оглашение приговора. Светлана Шмадчено подчеркивает - все собранные доказательства, а кроме свидетельств суду были предоставлены также вещественные доказательства и видеоматериалы, являются допустимыми. А значит, отвергает заявления Юдаева и его защитника о фальсификации дела. Судья подчеркивает - вина Юдаева доказана. Его ожидает 8 лет за решеткой. Но по закону Савченко большую часть - 6 лет и 11 месяцев один из лидеров антимайдана уже отсидел. Поэтому может рассчитывать и на амнистию, которую он просил.

Светлана Шмадченко, судья:

На основании статьи 4 закона Украины об амнистии в 20016 году осужденного Юдаева освободить от отбывания основного наказания. Юдаева Сергея Олеговича освободить из-под стражи в зале суда немедленно.

Что касается других трех подсудимых - их признают виновными, и приговаривают к 5 годам лишения свободы. Но с отсрочкой применения приговора на три года. Также Шмадченко признает законными иски Госпрома, ХОГА, Облсовета и академии внутренних дел. Их совокупные требования составляют 4 миллиона гривен. Но оазделены они будут между всеми более чем 60-ю подсудимыми по делу штурма ОГА. По завершении заседания Юдаева освобождают из-под стражи, но покидать помещение суда осужденный не собирается. Ожидает скорой.

Сергей Юдаев, осужденный:

Я счас о суде вообще не хочу ничего говорить. Меня позавчера чуть не убили. Я сижу счас четвертые сутки не жравши.

За своего подзащитного говорит его адвокат. Подчеркивает - приговором не доволен, поскольку считает своего подопечного невиновным. По апелляции будет еще общаться с Юдаева. Между тем прокуратура уже не может опротестовать решение суда о Юдаева.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

Апеляції щодо амністії не може бути, це закон, який має пряму силу. Його просто застосовують до тих людей, які мають на це право.

Что касается других обвиняемых - решение обжаловать условные сроки будет принято позже, после получения прокуратурой всех документов.