 

9-летний ребенок погиб в ДТП в Нововодолажском районе (видео)

08 июля 2019 г. 18:03
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Сегодня в 15-05 на трассе Харьков-Красноград-Перещепино в районе села Винники Нововодолажского района в отбойник врезался автомобиль Renault, в котором ехала семья с двумя детьми: водителю 31-летний водитель, его 30-летняя супруга и двое 9-летних детей. От полученных травм одна из девочек скончалась на месте, ее сестра вместе с матерью доставлены в больницу. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, у пострадавших многочисленные травмы, пострадавшие госпитализированы в харьковскую больницу.

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства уточняются.   

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