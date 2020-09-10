Аварии на Окружной и на проспекте Гагарина. Подробности ДТП

Проспект Гагарина, участок дороги около 13-й городской больницы. Около 10 утра здесь не разминулись мотоцикл Suzuki и автомобиль Rеnault Duster. По словам водителя байка, он получил травму пальца, однако госпитализация была не нужна, планирует вскоре самостоятельно обратиться в больницу

Евгений Тельно, водитель мотоцикла "Suzuki":

Я двигался на мотоцикле со стороны Одесской, в сторону центра по проспекту Гагарина. По средней полосе водитель Rеnault Duster, не убедившись в безопасности маневра (не знаю или объезжал кого-то, или еще кого-то). Резко выехал на сторону моего движения. Перестраивался в крайний левый. Оттармаживался сколько мог, то есть зацепил его бампер. И, соответственно, результат вы видите.

Водители сообщили патрульным о ДТП, но на месте решили составить европротокол.

Еще одна авария произошла утром на Окружной, в районе улицы Малоданиловский шлях. Столкнулись легковушки Skoda и ВАЗ. Водитель ВАЗа получил травмы и был доставлен в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Вскоре пострадавшего в удовлетворительном состоянии отпустили домой. Обстоятельства ДТП устанавливают следователи. Открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В-общем, с начала недели, говорят в патрульной полиции, правоохранители десятки раз выезжали на аварии и составили более 2 десятков протоколов на водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской обл.:



З початку тижня, з 7 по 9 вересня патрульні поліцейські опрацювали 1729 викликів на спецлінію 102. Виїхали на 93 ДТП, з яких 9 - з трамованими. Також склали 1608 постанов за порушення правил дорожнього руху та виявили 25 водіїв з ознаками стану алкогольного сп'яніння. Причинами ДТП часто являється недотримання безпечної швидкості руху, недотримання безпечного інтервалу, а також безпечної дистанції.

Часто нарушают ПДД не только водители, но и пешеходы, поэтому патрульные проводят профилактические мероприятия. В том числе, в учебных заведениях региона. Во время уроков безопасности, которые проводятся под открытым небом, ученикам напоминают о соблюдении основных правил дорожного движения при переходе проезжей части.