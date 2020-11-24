Авария лоб в лоб на Гольдберговской: 4 пострадавших, в том числе - ребенок

24 ноября 2020 г. 16:39
Автор: Алина Тюхай
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Водитель с красной машины, водитель вышел сам, а с «Део» выносили и в обоих машинах были дети. С красной машины тоже, с заднего сидения ребенка выносили.

Гольдберговская улица. Возле перекрестка ждут эвакуатора две изувеченных легковушки. Авария произошла в половине одиннадцатого, рассказывает Николай. Именно у его СТО и не поделили дорогу «Фольксваген» с «Ланосом». На момент самого удара, говорит мужчина он был в боксе.

Николай Коломиец, директор СТО

Подняли глаза, когда был "бах". Я Вам скажу, что причина тут по всей видимости та шо «Део» решило проскочить первое, а второе то, что вы же посмотрите здесь дорога сделана и рельсы по всей дороге сделаны - пять сантиметров выходят над дорогой. Здесь каждый день практически происходят аварии из-за этого.

Патрульные, работавшие на месте рассказали, что машины ехали главной дорогой друг другу на встречу, впрочем, «Ланос» скорее всего выехал на рельсы и его занесло прямо в лоб «Фольксвагена». В двух легковушках всего было 6 человек - 4 из которых понадобилась госпитализация, рассказал директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктор Забашта.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Отримали легкі травми це переважно забої легких тканин всі були оглянуті - четверо з них доправлені до лікарні. Серед учасників дорожньої пригоди було двоє дітей 4-х та двох років, дитину чотирьох років теж доправили до лікарні, 4 лікарні міської на обстеження.

По словам Забашты — это оба водителя и пассажирка «Ланоса» с маленьким ребенком. Следователи же решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

 

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Авария лоб в лоб на Гольдберговской: 4 пострадавших, в том числе - ребенок - 24.11.2020

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