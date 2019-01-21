Авария на Холодной Горе неподалеку от станции метро. Женщину госпитализировали

21 января 2019 г. 18:52
Автор: Светлана Еченина
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Владимир как раз  возвращался домой, когда его внимание привлекли четыре полицейские машины, которые частично перегородили проезд по Полтавскому  Шляху, присмотревшись, мужчина  разглядел еще и другие детали

Владимир

Мы в машине проезжали, вот в этой машине и видели  4 полицейских машины… по-моему, банк, инкассаторская машина ПУМБ стояла и… скорая, по-моему, и все

Здесь накануне вечером произошла авария, рассказали правоохранители. И добавили, что по предварительной информации, водитель автомобиля "Мeрсeдeс" совершил наезд на пешехода-женщину. Вследствие чего медики госпитализировали пострадавшую в больницу.

Местные говорят, на «Мерседесе» ехали инкассаторы, однако в полиции этого не подтверждают.

Дорожно-транспортные происшествия здесь редкость, уверяет Владимир, впрочем, отмечает он, в месте, где произошло это ДТП, переходить дорогу пешеходам запрещено.

Владимир

У нас очень редко аварии, вот, сделали забор вообще мало аварий… Но, люди, как всегда, пытаются через забор перелезть, а так… ну, короче, переход  далеко, потому они и лезут , как говорится, кто куда.

А вот Вера - пешеход, женщина говорит, попасть на другую сторону улицы - не проблема. И чтобы люди лезли через забор, ни разу не видела

Вера

- Скажите, пожалуйста, а если вы хотите на ту сторону попасть, как много вам придется пройти? – Ну не особенно много, вот здесь до перекрестка или через метро, особой проблемы нет

Скорее всего, предполагают местные, женщина переходила дорогу в неустановленном месте.

Впрочем, точной причины аварии пока никто назвать не может. Люди только вспоминают, что дорога в тот вечер была совсем скользкой.

Для установления обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

 

Видео: 

Авария на Холодной Горе неподалеку от станции метро. Женщину госпитализировали - 21.01.2019

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