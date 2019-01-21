Авария на Холодной Горе неподалеку от станции метро. Женщину госпитализировали

Владимир как раз возвращался домой, когда его внимание привлекли четыре полицейские машины, которые частично перегородили проезд по Полтавскому Шляху, присмотревшись, мужчина разглядел еще и другие детали

Владимир

Мы в машине проезжали, вот в этой машине и видели 4 полицейских машины… по-моему, банк, инкассаторская машина ПУМБ стояла и… скорая, по-моему, и все

Здесь накануне вечером произошла авария, рассказали правоохранители. И добавили, что по предварительной информации, водитель автомобиля "Мeрсeдeс" совершил наезд на пешехода-женщину. Вследствие чего медики госпитализировали пострадавшую в больницу.

Местные говорят, на «Мерседесе» ехали инкассаторы, однако в полиции этого не подтверждают.

Дорожно-транспортные происшествия здесь редкость, уверяет Владимир, впрочем, отмечает он, в месте, где произошло это ДТП, переходить дорогу пешеходам запрещено.

Владимир

У нас очень редко аварии, вот, сделали забор вообще мало аварий… Но, люди, как всегда, пытаются через забор перелезть, а так… ну, короче, переход далеко, потому они и лезут , как говорится, кто куда.

А вот Вера - пешеход, женщина говорит, попасть на другую сторону улицы - не проблема. И чтобы люди лезли через забор, ни разу не видела

Вера

- Скажите, пожалуйста, а если вы хотите на ту сторону попасть, как много вам придется пройти? – Ну не особенно много, вот здесь до перекрестка или через метро, особой проблемы нет

Скорее всего, предполагают местные, женщина переходила дорогу в неустановленном месте.

Впрочем, точной причины аварии пока никто назвать не может. Люди только вспоминают, что дорога в тот вечер была совсем скользкой.

Для установления обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.