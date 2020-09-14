Авария со скорой: детали происшествия

Эта авария произошла ночью, вот здесь, на улице Тюринской. Скорая помощь как раз транспортировала в Институт неотложной хирургии 33- х летнюю пациентку, как внезапно на ее полосу вылетела Киа-Оптима. Избежать столкновения не удалось, а после удара легковушка еще и загорелась. Водитель скорой, и еще двое медработников во время аварии получили незначительные ранения.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:

У них забої м’яких тканин, рани, потім вони доправлені до обласної клінічної лікарні. На щастя, жінка, яку везли на ношах під час ДТП не постраждала, але для огляду після ДТП звичайно її доправили до багатопрофільної лікарні.

После осмотра и оказания помощи, бригаду скорой выписали лечиться амбулаторно. Водитель КИА от госпитализации отказался. В полиции говорят, человек почему-то не справился с управлением, однако он был трезв.

Сергей Мокрожицький, следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта:

Серйозних травм, ну скажімо, так травм, які можна кваліфікувати для внесення до ЄРДР у нас немає, тому вказаний матеріал буду напралевлений для розгляду в адміністративному порядку.

Кроме того, экспертам придется установить причины возгорания, которое произошло после столкновения. Данный автомобиль КИА-Оптима имел какие-то технические неполадки.