Аварийная посадка Ан-12: мэр Львова рассказал о причине гибели пассажиров самолета

Причиной гибели пяти человек при аварийной посадке самолета Ан-12 под Львовом стал перевозимый груз, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти… это очень сложно. Говорят о 8 членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Но много фрагментов тел разбросано у самого самолета", - цитирует мэра сайт Львовского горсовета.

Садовой отметил, что самолет не должен был совершать плановую посадку для дозаправки во Львове.

"Он попросил экстренную возможность дозаправиться и просто не дотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа", - прокомментировал Садовой.

В сообщении горсовета отмечается, что трое пострадавших членов экипажа самолета находятся в городской клинической больнице №8 Львова в тяжелом состоянии. Мэр города находится на месте происшествия.

В свою очередь, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, который одним из первых сообщил об обстоятельствах и подробностях аварии, сообщил, что "весь путь падения самолета залит керосином, что удивительно, если оно (топливо – ИФ) заканчивалось".

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что среди выживших в аварии - пилоты самолета.

Как сообщалось, в результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт вблизи международного аэропорта "Львов" погибли пять человек, трое пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в больницу Львова.

В связи с происшествием взлетно-посадочная полоса аэропорта "Львов" была закрыта в пятницу утром на взлет и посадку.

Транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолет осуществлял чартерный грузовой рейс №UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) и должен быть совершить посадку в аэропорту "Львов" на дозаправку.

В СМИ сообщают, что возраст самолета - 51 год.