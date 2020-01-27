Аварийно-опасные перекрестки и взятки. Зафиксировали ли патрульные увеличение количества ДТП за выходные?

Ужасная авария на Полтавском пути произошла около 10-ти вечера в пятницу. 81-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в «Lanos». В итоге 25-летнего водителя «Lanos» доставили в больницу с незначительными повреждениями, а водитель «ВАЗа» от полученных повреждений скончался на месте.

Другая авария произошла на площади Павловской 26 января в обед. По данным полиции водитель «BMW» въехал в «Smart», от удара «BMW» отбросило на припаркованные рядом автомобили и проезжающего мимо велосипедиста. Последний забрали в больницу с переломом ключицы.

В эти выходные в Харькове особенно аварийно-опасным, рассказывает инспектор УПП в Харьковской области Дмитрий Гайдук, были перекрёстки.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьковской области

Загалом типові для міста ДТП, а саме порушення правил проїзду перехрестя. Поблизу вулиці Каразіна було - водій «Хюндай» не надав перевагу у русі водію автомобіля «ВАЗ» в результаті чого автомобілі допустили зіткнення. В результаті ДТП ніхто не постраждав було складено відповідні адміністративні матеріали на водія автомобіля «Хюндай».

Накануне около полуночи на улице Сумской дорогу не поделили тоже «ВАЗ» и «Hyundai». Пассажира последней машины медики забрали в больницу. В общем заключают патрульные за выходные количество нарушителей правил дорожного движения бывает несколько больше, чем в будние дни.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьковской области

Поліцейські опрацювали за вихідні 1276 викликів та складено 783 постанови за порушення правил дорожнього руху. Було складено 24 адмінпротоколи за керування в стані алкогольного сп'яніння також було зафіксовано 27 дорожньо-транспортних пригод а також зафіксовано 11 з травмованими.

Кроме того, за уикенд патрульным четыре раза предлагали взятки. Чтобы патрульные закрыли глаза на нарушение правил-дорожного движения водители были готовы выложить от ста до пятисот гривен. Действия водителей были зафиксированы нагрудными бодикамерамы на места патрульные вызвали следственно-оперативные группы.