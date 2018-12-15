Авиакатастрофа в Житомирской области: подробности

В результате крушения истребителя Су-27 вблизи Житомира погиб начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины майор Александр Фоменко.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Пресс-центр Командования Воздушных Сил ВС Украины сообщает: Сегодня, 15 декабря, около 15 часов на Житомирщине вблизи пгт Озерное произошла авиационная катастрофа истребителя Су-27. Самолет разбился при заходе на посадку. К сожалению, пилот погиб", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что погиб майор Фоменко, 1975 года рождения, был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Фоменко служил в Вооруженных Силах с 1992 года. Военный летчик 1-го класса. Подготовлен к ведению боевых действий в полном объеме Курса боевой подготовки. Участвовал в АТО в 2014 году. Женат, есть дочь.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и специальная комиссия Командования Воздушных сил, специалисты авиационно-технической лаборатории.