 

Автомобиль «Mitsubishi» загорелся во время движения: пострадал водитель

19 июля 2019 г. 14:12
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19 июля в 10:14 поступило сообщение о пожаре, который произошел в автомобиле «Mitsubishi Pajero Wagon» 2006 года выпуска.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, возгорание произошло в то время, когда автомобиль двигался по проезжей части на перекрестке ул. Роганской и бульвара Каркача в Индустриальном районе. В нем загорелся салон и багажное отделение.

Ожоги тела получил водитель автомобиля, мужчина 1961 года рождения. Бригадой скорой помощи он был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.

На момент прибытия спасателей огонь распространился на площади около 4 кв.метров. Спасатели локализовали пожар в 10:25 и ликвидировали его в 10:44.

Причина возникновения пожара выясняется.

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