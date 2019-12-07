Автомобиль сбил мужчину с младенцем в коляске: ДТП на Журавлевке

07 декабря 2019 г. 16:30
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Накануне в 13:40 на улице Академика Барабашова, 42 автомобиль Ford (водителю 42 года) сбил мужчину, переходившего дорогу с ребенком в коляске.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГКНП Харьковской области, наезд на пешехода произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, водитель потерял управление, выехал на обочину и сбил пешехода,  который заканчивал переходить дорогу.

С места аварии в больницу с ушибами были доставлены 49-летний мужчина и его внук – мальчику один месяц. Мужчине госпитализация не потребовалась, а младенец остается под наблюдением медиков.

На месте работала следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Киевском ОП. Обстоятельства устанавливаются.

 

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