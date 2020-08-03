Банк в Киеве захватил гражданин Узбекистана

03 августа 2020 г. 14:35
Источник: РБК-Украина
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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал фото захватчика отделения банка в центре Киева. По информации МВД, им является гражданин Узбекистана.

По словам Геращенко, пока неизвестно, насколько серьезными являются намерения захватчика и есть ли у него взрывчатка.

"По предварительной информации, лицом, которое грозит террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р. Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек", - написал Геращенко.

Он добавил, что в связи с захватом введен план специальной операции "Бумеранг".

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