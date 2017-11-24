Бензовоз врезался в столб - ДТП на Московском проспекте

24 ноября 2017 г. 20:25
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Сегодня около 17-00 на проспекте Московском-190 цистерна DAF, перевозящая бензин, врезалась в электроопору. 

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, грузовик двигался от проспекта Петра Григоренко в сторону улицы Харьковских Дивизий. Как пояснил водитель грузовика, в районе дома №190 по Московскому проспекту двигавшийся впереди автомобиль резко затормозил и он, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль и выехал на обочину, где врезался в столб. 

Пострадавших нет, цистерна была пустая. На водителя бензовоза патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП. 

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