Бензовоз врезался в столб - ДТП на Московском проспекте

Сегодня около 17-00 на проспекте Московском-190 цистерна DAF, перевозящая бензин, врезалась в электроопору.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, грузовик двигался от проспекта Петра Григоренко в сторону улицы Харьковских Дивизий. Как пояснил водитель грузовика, в районе дома №190 по Московскому проспекту двигавшийся впереди автомобиль резко затормозил и он, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль и выехал на обочину, где врезался в столб.

Пострадавших нет, цистерна была пустая. На водителя бензовоза патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.