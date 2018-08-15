Ботулизм в Харькове: 42-летний мужчина умер в больнице

Застолье с вяленой рыбой закончилось смертью и реанимацией.

Супружеская пара обратилась в больницу с явными признаками смертельной болезни - ботулизма, а это - нарушение зрения, слабость и сухость во рту.

Сыворотку ввели немедленно обоим больным, но сорокадвухлетнему мужчине это не помогло - он умер сегодня днем.

Артем Гойденко, врач-анестезиолог отделения интенсивной терапии

Больной был переведен на аппаратное дыхание, но на фоне уже продолжающейся вентиляции лёгких наступила остановка сердечной деятельности, что и послужило причиной смерти. Чем позже поступает больной с данным заболеванием, тем сильнее поражается, допустим, мышца миокарда - сердечная мышца - это тоже орган-мишень, по которому бьёт ботулизм.

Сорокавосьмилетняя женщина сейчас в реанимации, ее состояние, говорят медики, крайне тяжелое.

За восемь месяцев 2018-го это уже четвертый случай заболевания ботулизмом, но смертельный - первый.

Павел Нартов, главный врач Харьковской обл. инфекционной клинической больницы

Больные получили антитоксин и противоботулистическую сыворотку канадского производства. Были введены - одна доза мужчине и женщине, перенесли введение внутривенное без осложнений, но введение противоядия не помогло одному из госпитализированных. - С чем это связано - поздно приехали? - В первую очередь, позднее обращение и позднее введение антитоксина

В больнице говорят, что расследованием занимается полиция, и уже известно, что это были вяленые лещ и плотва.

Рыбу эту семья приобрела в одном из магазинов в Валковском районе.

Как сообщили в полиции, по факту гибели мужчины Слободским отделом полиции информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой "естественная смерть".

Назначены экспертизы, устанавливается место приобретения рыбы.