Брал интервью у "Гиви" и снимал в Донецком аэропорту. На Харьковщине задержан украинец, работавший на медиа-ресурсы боевиков

12 июня 2017 г. 18:28
Автор: Лариса Говина
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Попасть на территорию России житель Донецкой области собирался минуя официальные пропускные пункты. Но пограничники отдела "Дергачи" задержали его вблизи села Гранов, буквально в 10 метрах от государственной границы. Для составления протокола об административном нарушении мужчину доставили на территорию подразделения Госпогранслужбы, где и выяснили, что украинец может быть связан с боевиками на Донбассе. Его данные совпали с  
полученными ранее, в рамках операции "Граница - 2017"

Дмитрий Кальницкий, пресс-офицер Харьковского погранотряда:
 

 

Вже в ході фільтраційних заходів прикордонники встановили, що українські правоохоронці мають стосовно затриманого відомості щодо причетності його до незаконних збройних формувань. Потім в ході співбесіди чоловік підтвердив, що проводив пропагандистську діяльність на медіа-ресурсах росіскьких найманців.

 

Задержаный донетчанин не скрывал свое сотрудничество с российскими наемниками, сообщают в Харьковском погранотряде и рассказал, что он записывал интервью с боевиками на протяжении 2014 и 2015 года, фиксировал на видео события в районе Донецкого аэропорта и в городе Краматорск. В том числе общался с руководителем подразделения "Сомали" с позывным "Гиви" и готовил многочисленные материалы для радио, а также интернет-ресурсов вооруженных банд-формирований.

"Святой" в штабе там был. - А штаб где находился? В обладминистрации. - А звание какое было? - Да не было тогда званий никаких, это позже появилось.

Далее задержанным на границе с Россией будут заниматься представители Службы безопасности Украины.

Видео: 

На Харьковщине задержан украинец, работавший на медиа-ресурсы боевиков - 12.06.2017

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