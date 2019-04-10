Бригада «скорой» застряла в лифте вместе с полуживой пациенткой

10 апреля 2019 г. 18:31
Автор: Андрей Несмиян
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Вызов на номер «скорой» поступил накануне. Прибыв на место, бригада медиков выяснила, что их пациентка, тридцатиоднолетняя женщина уже находится в состоянии клинической смерти. Врачи начали реанимационные мероприятия, но ее состояние оставалось тяжелым, поэтому они повезли пациентку в больницу. Спускались на лифте.
 

Ліфт застряг. У ньому двоє працівників швидкої і жінка у стані клінічної смерті. Водій ззовні намагається відкрити двері, проте зробити це вдається лише бригаді Міськліфту - через 20 хвилин.
 

Сейчас эта же бригада «скорой» как раз готовится к ночной смене в центральной диспетчерской скорой помощи.

Анна Коноваленко, фельдшер, которая и спасала женщину в лифте, говорит, что волноваться она начала только тогда, когда пациентка уже была в безопасности. Забывать на работе об эмоциях - ее профессиональный долг.

Анна Коноваленко, фельдшер
 

Это неожиданно было, но по специфике нашей работы, мы сначала работаем, а после окончания, когда мы уже больного доставляем в стационар или успешно оказываем реанимацию на улице, дома, где бы эти ситуации не происходили, а вот по окончании роботы все эмоции приходят -  тогда уже.
 

Местные жители тоже жалуются на работу лифта. Говорят, что его нормально не ремонтировали с момента сдачи в эксплуатацию самого дома, поэтому работает он с перебоями и часто застревает.

Александр Чернышов, пенсионер
 

Сидел я с 7 утра и до часу дня. Потом пришли два дяди, вот так крючки подергали, и вот теперь через раз работает. Плохо, не ахти. И так же само - сколько дому, так вот придут и ничего не делают.
 

Зато в диспетчерской Харьковгорлифта Новостям АТН сообщили, что этого лифта даже нет в их базе, поэтому сейчас точно что-то сказать по поводу его ремонта они не могут.

 

Видео: 

Бригада «скорой» застряла в лифте вместе с полуживой пациенткой - 10.04.2019

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