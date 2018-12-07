Часть общежитий и учебный корпус ХПИ до сих пор без света

Часть общежитий и учебный корпус ХПИ обесточены почти двое суток.

Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на пресс-службу ХПИ.

"По оптимистичным прогнозам, электропитание будет восстановлено сегодня вечером. В худшем случае работы будут продолжаться до понедельника. Сейчас без света остается корпус У5 и те секции общежитий, которые не удалось подключить к резервным источникам. Мы закупили необходимое оборудование в полном объеме, но работы очень много, поскольку почти все провода выгорели", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 6 декабря на подстанции, которая обеспечивает вуз электроэнергией, произошёл пожар. Рабочие до сих пор ликвидируют последствия ЧП.