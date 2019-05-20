"Чего так долго с пожаром-то ждали? Мы расслабились." Активисты - с подробностями про поджог палатки

Александр Хрипливый этой ночью был дежурным в палатке. Около пяти часов утра он проснулся от крика, что сооружение горит, и босой выскочил наружу. Тотчас подбежали и работники полиции:

Александр Хрипливый, очевидец

Увидели, что горит одеяло, которым занавешена палатка, дым стоял сильный. Огнетушителей я не мог найти. Поэтому выбежали в дверь другую, полиция прибежала с огнетушителями, стали тушить, я до двери дотронуться не мог - была горячая…

Полицейские вызвали сотрудников ГСЧС, которые уже окончательно погасили пламя. Кто это сделал, активисты не знают, надеются на розыскные действия специалистов полиции.

Инесса Снытко, инспектор сектора мониторинга

Відомості про подію внесені до ЄРДР за частиною 2 статті 194 «Умисне пошкодження або знищення майна». Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 10 років.

Огонь повредил фасад палатки, боковые стенки, таблички депутатов и мебель. Волонтеры нашли подозрительные следы прямо на палатке, они считают, что это остатки топлива, которым ее облили перед тем, как поджечь:

Борис Редин, координатор палатки

Зверніть увагу: це або соляра, або бензин, скоріш за все, соляра, бо це пляма жирна і вона залишається, а бензин - він висихає, він інший трошки. Спеціалісти скажуть, що це, але точно не вода

Борис Редин с утра общается со специалистами и следователями, они рассматривают кадры с видеокамер - их несколько рядом с палаткой. Разглашать, как проходит расследование, он не имеет права, но уверен, что искать заказчиков надо в мэрии. Мужчина даже насмехается над ночным инцидентом:

Борис Редин, координатор палатки

А чого так довго з пожежею чекали? Я думав - раніше буде. Ми вже розслабились - думали, що переходимо у цивілізоване русло. Але, мабуть, суд буде програний, тому і підпалили, так, пане Кернес?

Больше жалеют активисты о потере документов, которые они готовили для представления в горсовет. Речь идет о сборе подписей, о существовании палатки и скандальном вопросе о переименовании проспекта Григоренко. Больше недели шел сбор, и бумаги сгорели вместе со столом:

Ярина Чаговец, волонтер

Ми зібрали живих підписів від людей, з номерами телефонів, які приходять до нас на намет, проти знесення намету і проти перейменування проспекту Григоренко назад в «маршала Жукова». На жаль, це було не просто пошкоджено, а згоріло вщент. Слава Богу, не всьо, ми вилучили звідси, ми віддали в суботу ввечері на сканування документи, і згоріло не так багато, але дуже шкода.

Поэтому пока что волонтеры сосредоточились на уборке внутри палатки и её восстановлении.