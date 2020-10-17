Через "Гоптовку" пытались провезти полкилограмма наркотиков

17 октября 2020 г. 13:55
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На "Гоптовке" пограничники остановили автомобиль, в котором оказались наркотики.

Как сообщили в Слобожанской таможенной службе, пассажиры машины заявили, что никаких запрещенных предметов у них нет, но служебный пес по кличке Ив Сен Лоран, натренированный на поиск наркотиков, "сработал" на сумку одного из них.

В сумке под личными вещами правоохранители нашли коробку с разноцветными полиэтиленовыми свертками, в которых оказалось неизвестное вещество весом около 521 грамм. Пассажир рассказал, что сумку вез по просьбе третьих лиц.

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